Bowls-Lokal Wiki Wiki Poke eröffnet Standort in Graz

Hawaii-Feeling gibt es ab sofort an der Mur in nächster Nähe zum Grazer Kunsthaus: Nach sechs Standorten in zentralen Wiener Bezirken sowie Filialen in Berlin und Bratislava eröffneten Nathalie und Dennis Schütt diese Woche ihren ersten Standort in Graz.

Wie in der Bundeshauptstadt erkennt man die himmelblaue Fassade schon von weitem, auch Schaukeln in Surfbrett-Form und die typischen Wandbilder dürfen nicht fehlen.

Der Gast kann aus acht empfohlenen Bowls wählen oder in fünf Schritten in zahlreichen Varianten selber zusammenstellen: Auf der Speisekarte stehen wie bisher Lachs, Tuna, Garnelen, Gemüse, Reis, Toppings sowie selbstgemachte Saucen zum Kombinieren, die dann in einer Schüssel (Bowl) gegessen werden.

Zudem stehen verschiedene Kona-Biersorten aus Hawaii auf der Getränkekarte.

Demnächst können die Speisen des Grazer Lokals auch bei allen großen Lieferdiensten bestellt werden. Zur Feier der Eröffnung gibt es bis einschließlich Sonntag, 3. April, alle Poke Bowls um nur 5 Euro bei Abholung.

Info: Wiki Wiki Poke, Grieskai 2, 8020 Graz