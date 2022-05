Erste Oma-Backschule der Welt eröffnet in Wien

Das Generationen-Café Vollpension eröffnet ein Back-Atelier in Wien-Mariahilf. A b sofort weihen Omas und Opas in ihre Geheimnisse rund um Gugelhupf und Sachertorte in ihrem neuen Backstudio ein. Durch die Eröffnung der Backschule werden bis zu fünf zusätzliche Arbeitsplätze für Senioren und Seniorinnen geschaffen, die sich das Pensionsbörserl aufbessern wollen.



Neben dem Handwerk soll schon wie in den Kaffeehäusern die menschliche Begegnung, der Austausch, der Schmäh und das gemeinsame Uno-Spielen im Mittelpunkt stehen, während Strudel und Kuchen im Ofen garen.