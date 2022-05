Sacher-Zuckerbäckerin gewinnt bei "Das große Backen – Die Profis“

Eingespieltes Team

Süße Mehlspeisen, österreichische Köstlichkeiten und extravagante Desserts haben im Sacher eine lange Tradition. Seit 1832 wird die Original Sacher-Torte per Hand gebacken und in die ganze Welt verschickt.

Als Chef-Pâtissière ist Natalie Stebbing für sämtliche süßen Wünsche der Gäste im Hotel und in den Restaurants in Wien verantwortlich. "Um bei einem solchen Wettbewerb mitzumachen braucht es nicht nur Talent, sondern auch Mut, Motivation und Ehrgeiz. Es freut uns außerordentlich, so talentierte und engagierte Mitarbeiterinnen wie Natalie in unserem Team zu haben. Wir sind sehr stolz auf sie“, erklärt Andreas Keese, Direktor des Hotel Sacher Wien.

Nach ihrem Sieg bei "Das große Backen – Die Profis“ geht es für Natalie Stebbing wieder zurück in die Patisserie im Hotel Sacher Wien: "Wir sind ein eingespieltes Team und haben immer wieder die Möglichkeit, unsere kreativen Ideen umzusetzen und unsere Gäste damit zu verzaubern. Das macht die Arbeit im Sacher für mich aus."