Berühmte Torte und Skulptur

Die berühmte Torte fehlt natürlich nicht in der Sammlung – wenn auch nicht das geheime Originalrezept, so kann man etliche Interpretationen von Sacher-Mitarbeitern lesen. Alexandra Winkler verrät nur so viel: „Mehr als Butter, Zucker, Eier, Schokolade, Mehl und Marillenmarmelade ist es nicht.“ Mit viel Handarbeit – in 34 Schritten zur fertigen Torte. Die Patissiers gestalteten zudem eine Skulptur aus 80 Kilogramm Schokolade.