Der große KURIER-Test: Wo es die besten Vanillekipferl gibt

Am besten mundete das Vanillekipferl des oberösterreichischen Bäckers Helmut Gragger, der auch in Wien mit Standorten vertreten ist. Für das Dinkel-Mandel-Kipferl werden ausschließlich Bio-Zutaten verwendet, was sich im Preis niederschlägt.

Den 2. Platz sicherte sich die Wiener Traditionskonditorei Heiner, bekannt für ihre Faschingskrapfen.

Platz 3 ergatterte Anker – das Vanillekipferl schmeckte mürbe und so gar nicht nach Großbäckerei.

Das Geheimnis

Das Geheimnis des perfekten Vanillekipferls liegt immer im Mürbteig, der seinem Namen gerecht werden muss. Idealerweise lässt es sich mit der Zunge am Gaumen zerdrücken. Manche schwören deshalb auf einen Teig ohne Ei – was wiederum Einfluss auf die Formbarkeit und Brüchigkeit hat. Bleiben die Kipferl ein wenig zu lang im Backrohr, sind sie zu braun – und mit der Mürbheit ist es auch vorbei.

Gekaufte Kipferl haben es dennoch nicht leicht. Oder kennen Sie ein besseres Rezept als jenes aus der Familie? Vinzenz Bäuerle, Produktionsleiter der Kurkonditorei Oberlaa: „Die besten Vanillekipferl sind immer die von der Mama. Aber man kann versuchen, so nah wie möglich an die besten heranzukommen.“