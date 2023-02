Café-Landtmann: Streit um Miete geht in die nächste Runde

Während für manche die Corona-Lockdowns bereits eine verblasste Erinnerung sind und auch Masken langsam aus dem Alltag verschwinden, beschäftigen viele Rechtsfragen aus dieser Zeit noch immer die Gerichte. So auch im Rechtsstreit um das Wiener Traditionscafé Landtmann. Konkret geht es in dem Fall um nicht geleistete Mietzahlungen während der Pandemie. Der Prozess ging am gestrigen Freitag in die nächste Runde - vorerst ohne Ergebnis.

Zu Beginn der Verhandlung lotete die Richterin noch einmal die Vergleichsbereitschaft der Parteien aus. Mittlerweile gebe es schon mehrere höchstgerichtliche Entscheidungen zum Thema und man könne besser abschätzen, "wohin die Reise geht", versuchte die Richterin eine außergerichtliche Einigung schmackhaft zu machen.

Für Kaffeesieder gab es einen "sozialen Lockdown"

Nachdem die anfänglichen Vergleichsgespräche erfolglos verliefen, setzte die Richterin die Beweisaufnahme mit der Vernehmung des Kaffeehaus-Besitzers Berndt Querfeld fort. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich die behördlichen Corona-Maßnahmen von Abstands- und 3G-Regelungen über die Registrierungspflicht bis hin zu verkürzten Sperrstunden auf den Umsatz und die Kundenzahlen des Cafés ausgewirkt haben.