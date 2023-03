Diese Damen wollen mit ihrem Kaugummi die Welt retten

Weiters stecken in vielen Streifen und Dragees hormonell wirksame Substanzen wie zum Beispiel das Antioxidationsmittel BHA, das eine östrogenisierende Wirkung haben soll. "Zudem gibt es eine Wiener Studie, wonach Menschen, die viel Kaugummi kauen, eine höhere Konzentration an Weichmachern im Harn aufwiesen."

Da das Ersatzprodukt aus Österreich nur aus natürlichen Rohstoffen besteht, könnte es im Kompost verrotten – Langzeitstudien haben die Gründerinnen freilich noch nicht in der Tasche: "Für das Kompostieren braucht es Humus. Auf Asphalt braucht niemand unseren Kaugummi ausspucken, dort würde er nicht verrotten. Genauso wenig wie eine Bananenschale am Waldboden verrotten würde, diese muss in tiefere Erdschichten, damit die Organismen arbeiten können."