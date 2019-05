Food-Start-ups, die die Welt retten

Die Ösi-Pioniere

Nominiert sind etwa die Macher von Österreis (oesterreis.at), die in Gerasdorf, vor den Toren Wiens, seit vier Jahren biologischen Reis anbauen. Die Freude über die Nominierung ist groß. „Es ist eine Ehre für uns. Das Voting läuft gut, obwohl wir im Vergleich zu den anderen nur ein kleines Unternehmen sind“, erzählt Gregor Neumeyer am Telefon. Die Reismacher haben schwierige Jahre hinter sich. Der Start im Jahr 2015 war ein Blindflug. Das trockene Klima führte dazu, dass nur eine Handvoll Reis geerntet werden konnte. Die folgenden Jahre lief es besser, 2018 war so richtig erfolgreich. Der Reis ist ausverkauft. „Wir haben erstmals gemeinsam mit sieben Betrieben angebaut und es ist uns gelungen, das gesamte Produkt biologisch zu zertifizieren“, sagt Neumeyer. Seit Kurzem gibt es auch Reiswaffeln und Reismehl sowie losen Reis, der in Greißlereien verkauft wird.