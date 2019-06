Frische Eier: 4 neue Abholstationen für Produkte vom Bauern

Eier auf Knopfdruck

Ab sofort gibt es neben einem großen Logistikzentrum in Floridsdorf vier leicht erreichbare Abholstationen mitten in der Stadt (darunter am Naschmarkt Höhe Kettenbrückengasse sowie im WeXelerate am Donaukanal). Die Produktpalette besteht unter anderem aus Obst, Gemüse, Milch, Käse und Eiern – und diese werden zusätzlich rund um die Uhr in Lebensmittel-Automaten zur Verfügung stehen. Imre: "Unsere Vision ist, Konsumenten und Produkte wieder zusammenzubringen. Vor zwei Monaten haben wir mit 80 Produkten begonnen, in den kommenden Wochen wollen wir das Sortiment auf 250 Produkte erweitern."

Für die Unternehmerin liegen die Vorteile auf der Hand: Die Landwirte müssen nicht selber in die Stadt fahren, liefern ihre Ware nur auf Vorbestellung an "markta" und müssen sich weder um Logistik noch um Marketing kümmern. "Wir werden direkt vom Kunden lernen: Wir werden alle individueller und haben unterschiedliche Ernährungspräferenzen. Wir wollen darauf eingehen, was der Konsument in Zukunft möchte."