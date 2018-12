Erste Group landete mit Igel-Spot viralen Weihnachtshit

Die Bankengruppe hat die Online-Kampagne mit dem Titel "Believe in Love, believe in Christmas, #believeinyourself" vergangenen Sonntag in den fünf Erste Group Ländern Österreich, Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien gestartet und über Facebook ausgespielt. Der animierte Spot zeigt das erste Schuljahr des Igels Henry, dem seine Stacheln beim Kontakt und Spielen mit anderen Tieren meist im Weg stehen. Zu Weihnachten gibt es für den Außenseiter von den Mitschülern aber ein ganz besonderes Geschenk, das endlich für die lang ersehnte Nähe und ein rührendes Happy End sorgt.

"Die Geschichte von uns allen"

"Die Geschichte über den kleinen Igel, der sich mit seinen Stacheln durchs Leben kämpft, ist die Geschichte von uns allen - jede und jeder kennt solche Momente und Gefühle. Und diese Geschichte berührt die ganze Welt", so Martin Radjaby-Rasset, Head of Group Brand Management der Erste Group. Der Film sei "ein Statement und übersetzt unseren Gründungsgedanken in eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte". Konzipiert wurde der Spot von der Werbeagentur Jung von Matt/ Donau. Auch ein eigener Song, für den sich bereits erste Musiklabels interessieren, wurde komponiert und getextet.

In den vergangenen Jahren hatten der deutsche Lebensmittelhändler Edeka mit dem Spot "Heimkommen" oder die britische Handelskette John Lewis mit einer ganzen Reihe von Kampagnen für virale Weihnachtshits gesorgt. John Lewis lieferte heuer etwa einen tränenreichen Spot mit dem Popmusiker Elton John.