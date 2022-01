Einmal jemand anderer sein

Inhaltlich schließt dieses Gefühl direkt an die christliche Tradition des einmal noch Ausgelassenseins an, bevor die Fastenzeit – oder sonst noch was dräut. Darin liegt eine der vielen historischen Wurzeln des Faschings. Im Fasching, in der Fastnacht, auf dem Opernball oder auf dem Schulwarteball wird noch einmal so richtig gefeiert, bevor am Aschermittwoch die mageren Zeiten anbrechen. Ausprägung und Bezeichnung dieses gefühlt letzten Aufbäumens von Lebensfreude variieren, sind aber in den meisten Kulturen vorhanden. Auch in Österreich gibt es starke regionale Unterschiede. In Wien hat Fasching traditionell viel mit Ball zu tun. Wo natürlich nicht nur ausgelassen gefeiert, sondern auch Politik betrieben wurde. Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich, tanze.