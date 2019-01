Ball-Fieber: Zeitreise von den Habsburgern zu Weltraumbällen

Klischee und Wirklichkeit

Operettenklischees und bunte Ernst-Marischka-Bilder führen zwar dazu, dass mancher Tourist auf Wiener Parketten Ausschau nach Kaiser und Kaiserin hält – sind aber nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die Historikerin Marie-Theres Arnbom bringt es auf den Punkt: „Die Wiener feiern gern. Wien war schließlich eine katholische Residenzstadt. Und die Katholen haben im Gegensatz zu den Protestanten immer gerne gefeiert.“

Die Habsburger, die (nicht zuletzt zu Marketingzwecken) für so gut wie jede historische Erklärung herhalten müssen, sind nur am Rande für den seit Jahrhunderten anhaltenden Wiener Ballboom verantwortlich, sagt der Historiker und Habsburgerexperte Karl Vocelka. „Getanzt wurde auch an anderen Höfen.“ Tatsächlich eine Besonderheit der Habsburger war das strenge Hofzeremoniell, laut dem der Kaiser, abgeschirmt vom Volk, eine fast göttliche Stellung einnahm. Den Kaiser bei einem Empfang also persönlich zu Gesicht zu bekommen, war eine Auszeichnung. Angesichts dieser erhabenen Stellung des Monarchen ist es erstaunlich, dass Kaiser Franz Josef tatsächlich der Einladung des Bürgermeisters Karl Lueger zum Ball der Stadt Wien folgte, wie auf einem Ölgemälde von 1900 dokumentiert.

Der Wiener Hof selbst rüstete sich jedes Jahr gegen Ende Jänner für die Ballsaison, um sich in vollem Glanz zu präsentieren. Der Ball bei Hof war dabei das gesellschaftlich exklusivste, aber wohl am wenigsten vergnügliche Ereignis. Die höfische Gesellschaft blieb hier unter sich, nach kurzem Tanz folgte ein gesetztes Dinner, um Mitternacht war Schluss. Im Unterschied dazu wurden beim Hofball fast dreimal so viele, an die 2000 Gäste erwartet. Neben der eigentlichen Hofgesellschaft konnten auch hohe Repräsentanten von Politik und Kirche sowie die aktiven Offiziere der Wiener Garnison teilnehmen – so wurde die extrem exklusive Hofgesellschaft ein bisschen weniger exklusiv.