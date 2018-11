Faschingsbeginn: Warum Narren nichts zu verlieren haben

Kinder und Narren sagen die Wahrheit, heißt es. Durch (scheinbare) Arglosigkeit bringen sie ans Licht, was jeder weiß, aber keiner zu benennen wagt. So traut sich in Hans-Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ keiner, dem Kaiser zu sagen, dass sein kostbares neues Wams aus nichts besteht– schließlich hat der zuständige Schneider erklärt, nur der Kluge sehe den kostbaren Anzug. Vom Kaiser abwärts möchte keiner zugeben, was er nicht sieht. Für die Festellung: „Der Kaiser ist nackt!“ braucht es Kinder oder Narren.