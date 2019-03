Faschingsgschnas oder Opernball: Ist das Kleidung oder Verkleidung?

Und beim Faschingsgschnas lassen wir die Normen hinter uns?

Ja und nein. Es kommt etwas Spielerisches herein, das wir nutzen können. Aber es kommt darauf an, ob wir mit irgendwelchen im Internet georderten Masken hingehen und das selbe tun wie immer, oder ob wir die andere Wahrnehmung unseres sozialen Umfeldes nutzen. Ich habe in meinen Gschnaserfahrungen schon interessante Dinge erlebt. Ein Kollege von mir ist einmal zu einer „Bad Taste“-Party in der Badehose gekommen und hat sich zusätzlich noch einen Sonnenbrand auf den Bauch schminken lassen. So hat er den ganzen Abend mit den Uni-Kollegen geplaudert. Das ist schon ein Statement. Natürlich verschiebt sich da die Wahrnehmung. Man erlebt bei solchen Gelegenheiten schon neue Seiten an den Menschen.

Stimmt also die Binsenweisheit „Kleider machen Leute?“

Die Kleider allein nicht. Das machen schon die Menschen selbst. Aber wer sind die, die uns sagen, was wir zu tragen hätten? Woher kommen die Ideen, was wo wie geht? Wer bestimmt die Standards der Mode oder des Arbeitsumfelds? Schauen Sie sich universitäre Umfelder an: Sie werden andere Beobachtungen machen in einem Seminar für angehende Juristen als bei uns auf der Theaterwissenschaft, wo das Ausdrücken einer starken Individualität gelebt wird. Das Sich-Verkleiden schafft einerseits Bewusstsein dafür, andererseits einen spielerischen Möglichkeitsraum.