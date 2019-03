Pfau oder Chamäleon: Was Verkleidungen bedeuten

Pause vom Ich

Das bemerkenswerte Zusammentreffen von Joballtag und Narrenkostüm ist nur eine von vielen Spielarten des Verkleidens, sagt Psychologin Natalia Ölsböck. Da ist einerseits das Verlangen, einmal Pause vom Ich zu machen. Annähernd anonym sein zu können und sich anders geben zu dürfen, als man eigentlich ist – für einen Abend Zauberfee statt Mauerblümchen.

„Wir alle tragen unterschiedliche Ich-Anteile in uns. Das Verkleiden ist eine Möglichkeit, einen anderen Ich-Anteil in den Vordergrund treten zu lassen.“ Zudem könne das Verkleiden die Empathiefähigkeit fördern, weil, wer in eine andere Rolle schlüpft, spüre, wie sich das anfühlt.