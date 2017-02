Donald Trump zeigt, wie schön er zeichnen kann

In den ersten zwei Wochen seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump bereits einige präsidiale Erlässe und Verordnungen unterzeichnet. Diese haben teils weitreichende Folgen und sind heftig umstritten. Egal ob das Einreiseverbot für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern oder dem Finanzierungsstopp von Organisationen, die im Ausland Abtreibungen anbieten: Immer wenn es für Trump etwas zu unterzeichnen gibt, präsentiert er seine Unterschrift öffentlichkeitswirksam.

Der Twitter-Account @TrumpDraw zeigt in kurzen Video-Clips, wie Trump die unterzeichneten Papiere in die Kamera hält. Wobei Zeichnungen im Kinderstil auf seine unterschriebenen Zettel gephotoshopped sind, was vor allem in Kombination mit Trumps Gesichtsausdruck zum Schmunzeln bringt.