Diese besonderen Adventkalender müssen Sie haben

Was ursprünglich den Kindern das lange Warten auf Weihnachten verkürzen sollte, ist mittlerweile in jedem Lebensalter als nette Geste beliebt. Viele Menschen lieben es, anderen (oder sich selbst) täglich eine kleine Überraschung zu bereiten. Süßes ist nicht immer nötig dafür. Man kann etwa dem Käse-Liebhaber eine unwiderstehliche Sorten-Auswahl offerieren, wie es die Britin Annem Hobson macht. Sie hatte 2016 diese Idee und veröffentlichte auf ihrem Food-Blog sowrongitsnom.com eine Do-it-yourself-Anleitung. Mit so großem Erfolg, dass ihr "Cheese Advent Calendar" heuer gemeinsam mit einem Käseproduzenten perfektioniert wurde und in ganz Großbritannien erhältlich ist. Leider nur dort.