"Der König der Löwen": Harem oder Matriarchat?

Lange, bevor der kleine Löwe Simba, der spätere König der Löwen, die Leinwände und Kinderzimmer eroberte, war ein anderer bereits Kult: Clarence, der schielende Löwe aus der Fernsehserie Daktari. Wegen eines Sehfehlers konnte er nicht jagen – dafür war ihm sein Platz im Herzen der Fernsehzuschauer der 1960er-Jahre aber garantiert.

Dass der sympathische Clarence sich nicht vorrangig ums Futter kümmert, ist auch schon die einzige Parallele zu Löwen in freier Wildbahn. Hier sind es nämlich tatsächlich in erster Linie die Löwinnen, die sich um die Verpflegung kümmern.

US-Zoologen wollen daraus nun ableiten, dass es sich bei Löwenrudeln um ein „ Matriarchat“ handle.

„Obwohl männliche Löwen größer sind und aggressiver wirken, sind die Weibchen dominanter“, wird Craig Saffoe vom Smithsonian National Zoo in Washington in der New York Times zitiert. Er behauptet, es seien in Wahrheit die Weibchen, die Löwenrudel führen.

Noch weiter geht das Magazin National Geographic, wo Craig Packer, einer der führenden Löwenforscher weltweit und Direktor des Löwenforschungszentrums der University of Minnesota, Löwinnen als „Herz und Seele des Rudels“ bezeichnet. Korrekterweise müsste der Film „König der Löwen“, dessen Neuverfilmung derzeit im Kino zu sehen ist, umbenannt werden und „Königin der Löwen“ heißen.

Der neue Freund

Verhaltensforscher Kurt Kotrschal teilt die Einschätzungen der US-Kollegen nur bedingt. Zwar handle es sich bei Löwenrudeln um „Weibchen-getriebene Gesellschaften“ – Aufzucht der Jungen und Jagd seien zum Großteil in der Hand der Löwinnen. Deshalb aber von einem Matriarchat zu sprechen, hält er für nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil: „ Löwen haben ein Harem-System mit mehreren Weibchen und zwei Männchen. In regelmäßigen Abständen werden diese Harems von neuen Männchen übernommen. Damit die Weibchen so schnell wie möglich wieder Nachwuchs bekommen, werden die Jungen der Vorgänger getötet. Deshalb kämpfen die Weibchen bei einer solchen Neuübernahme stets aufseiten der alten Löwen, weil sie ihren Nachwuchs beschützen wollen.“

Infantizid bei Übernahme – also die Tendenz, den Nachwuchs des Vorgängers zu töten, sei typisch für Säugetiere. Bei Menschen sei dies zwar nicht so drastisch, doch der neue Freund der Mutter sei nicht zwingend der beste Freund der Kinder.