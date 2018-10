Debatte über Übergriffe: "Dies ist Indiens #MeToo-Moment"

Strafen unklar

Zumal in großen Teilen der indischen Gesellschaft noch Ansichten herrschen wie die, die ein Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei kürzlich ausdrückte: Vermeintliche Opfer sexuellen Missbrauchs würden in Wirklichkeit gegen Bezahlung Männer in "Honigfallen" locken, um sie dann zu erpressen. Angesichts dessen und des oft unwirksamen indischen Justizsystems ist noch offen, ob Männer für sexuelle Belästigung und Missbrauch tatsächlich bestraft werden - auch wenn manche Beschuldigte nun von ihren Jobs suspendiert wurden oder sich entschuldigt haben. Das gilt insbesondere, wenn die Opfer nicht zum kleinen Gesellschaftskreis gehören, der sich in den Medien Gehör verschaffen kann.

"Wir überlegen gerade, wie wir die Geschichten von Frauen erzählen können, die mehr unterdrückt werden als wir, die wir so privilegiert sind", sagte Menon von sich und ihren Kolleginnen. Immerhin ist in Indien eine Diskussion angestoßen worden, die wohl nicht so bald verstummen wird. "Ich denke, Indien wird noch viele #MeToo-Momente erleben", meint die Bloggerin Sheena Dabholkar. "Jede Industrie hat einen nötig."