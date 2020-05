Das war die Elektronikmesse CES

Allen Unkenrufen zum Trotz hat die CES in diesem Jahr wieder zugelegt. Insgesamt 3250 Aussteller zeigten vergangene Woche rund 20.000 neue Produkte. 150.000 Fachbesucher kamen nach Las Vegas, davon 35.000 aus 170 Ländern außerhalb der USA, so die Messeveranstalter. Die diesjährige Messe sei die größte Show in ihrer 45-jährigen Geschichte gewesen, sagte Gary Shapiro, Chef der Messeveranstalterin CEA.