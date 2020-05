Sensoren für Gabeln, Pflanzen und die Fitness

Viele Leute essen zu schnell und ernähren sich so ungesund und werden dick", sagt Philippe Monteiro da Rocha. Um dem Problem beizukommen hat er gemeinsam mit Fabrice Boutain die Firma HapiLabs gegründet. Jenes Produkt, mit dem sie auf der CES ihre Premiere feiern, soll beim Abnehmen helfen und Regelmäßigkeit in die Nahrungsaufnahme bringen. Gelingen soll das mit der Hapifork, einer „intelligenten" Gabel.

Gabelbissen

Dabei handelt es sich um ein Essbesteck, das um Sensoren und Elektronik erweitert wurde. Die Gabel misst, wann man zu Essen beginnt, wann man aufhört und wie oft und in welchen Abständen man die Gabel zum Mund führt. Alle diese Daten werden gesammelt und dann auf den Computer übertragen. Eine Software wertet die Informationen dann aus und empfiehlt, wie man sich anpassen muss. „Je langsamer man isst, desto weniger Essen ist notwendig, um sich voll zu fühlen", erklärt der Gründer das Prinzip. Die Hapifork vibriert und blinkt, wenn man so schnell isst und will den Nutzer so zu mehr Disziplin verhelfen.

Self Tracking am Vormarsch

Die Gabel steht symbolisch für eine Vielzahl an Gadgets, die heuer auf der CES ins Rampenlicht drängen. Bei dem Event CES Unveiled am Sonntagabend in Las Vegas widmete sich gut ein Viertel der Produkte dem Self Tracking beziehungsweise dem e- und mHealth. Hapilabs selbst etwa führt neben der smarten Gabel auch Armbanduhren und Tracker, die Bewegungen des Körpers überwachen und protokollieren. Eine ähnliche Lösung hat auch FitBug im Programm: Eine Uhr registriert Bewegungen des Körpers und misst den Puls. Auch ein Gerät zur Blutdruckmessung ist im Sortiment. Das Unternehmen Masimo bietet mit dem iSpO2 wiederum ein Add-On für Smartphones an, das an der Fingerkuppe Puls, Blutfluss und den Luftgehalt des Blutes misst.

Intelligente Waagen und Pflaster

Die französische Firma Withings, die bereits vernetzte Waagen und Blutdruckmessgeräte im Programm führt, hat einen acht Gramm leichten „Smart Activity Tracker" vorgestellt, der Schritte, Schlaf und Herzfrequenz aufzeichnet. Das 1999 gegründete US-Unternehmen BodyMedia zeigte schließlich Armbänder, die ebenfalls Puls, Bewegung und Schlafphasen messen. Neben einer Wegwerf-Lösung, die an ein Nikotin-Pflaster erinnert, hat die Firma vor allem hochwertige Armband-Lösungen im Sortiment. Der modische Aspekt der Produkte sei extrem wichtig, so eine Sprecherin.

Schöne Datenaufbereitung

Was diese Geräte alle gemein haben: Sie übertragen die Daten bequem kabellos via Bluetooth auf das Smartphone oder den Computer, wo eine Software die Informationen grafisch anschaulich darstellt und Tipps zur Verbesserung bereitstellt. Bei vielen der Lösungen ist auch ein Element von „Gamification" dabei, etwa durch Belohungsschemen oder indem man sich mit anderen online messen kann. Sie unterstreichen, dass das Phänomen des „Self Tracking" immer mehr Verbreitung findet. Was mit Lösungen wie FitBit, Runtastic oder auch MySugr ausgelöst wurde, wird nun von immer mehr Unternehmen aufgegriffen und verfolgt.