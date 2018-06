Children's Happy Days: Wo Kinder über ihr Glück berichten

Tage des Glücks

So entstand nach und nach die Idee, Kinder über ihr Glück schreiben zu lassen und die Schriftstücke auf einem Blog zu veröffentlichen. Auf Children's Happy Days hat sie einen Text in Briefform in verschiedenen Sprachen vorbereitet, in dem sie Kinder bittet, ihr von ihrem schönsten Glücksmoment zu erzählen. "Auf diesen Brief kann mir gerne jedes Kind, das Lust hat, direkt antworten und einen Brief an meine Adresse schicken." Eltern, Lehrer und Angehörige von Kindern ermutigt Sillmann, ihr Anliegen zu verbreiten. Erhaltene Briefe stellt die Bloggerin mitsamt einer Übersetzung auf Englisch online.

Besonders berührt hat sie der Brief von Aisha aus Afghanistan. "Er ist sehr ausführlich und gibt durch Kinderaugen einen Blick auf das Leben in diesem Land, wie es sonst selten beschrieben wird. Dieser Brief hat mich sehr bewegt."