Bipolare Störung: Musical greift Tabu auf

In "Next to normal" wird neben den Gefühlen der Verzweiflung, Isolation und Angst, die Mutter Diana, ihren Ehemann Dan und Tochter Natalie erfassen, auch die falsche medikamentöse Einstellung der Mutter thematisiert. Diese lässt Diana taub zurück, sie spürt nichts mehr. Weil die Ursachen der bipolaren Störung komplex, die Diagnose schwierig und der Verlauf individuell verschieden ist, gestaltet sich die Behandlung kompliziert. Eine gute Therapie stellt Simhandl zufolge den Patienten in den Mittelpunkt: "Medikamente müssen helfen und dürfen nicht schaden. Der Patient muss ge fragt werden, was ihm gut tut." Erst dann könne eine Behandlung, die neben Medikamenten auch eine Gesprächstherapie, Treffen mit Selbsthilfegruppen und eine Lebensstiländerung beinhalten kann, erarbeitet werden. Betroffene müssten ermutigt werden, "initiativ zu werden und erkennen, dass es Möglichkeiten gibt etwas zu ändern".

Wie wichtig Projekte wie "Next to normal" sind, bringt Univ. Prof. Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität, auf den Punkt: „Das Normale und Ab norme liegen nicht so weit auseinander, das zeigt das Musical. Jeder kann in eine Krise schlittern, häufig gibt es aber einen Weg, der herausführt.“ Viele Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden, würden wieder gesund, „aber man muss die Erkrankung sichtbar machen, damit Betroffene und die Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entwickeln“.

Maya Hakvoort will mit "Next to normal" vor allem eines erreichen: "Ich wünsche mir, dass sich die Menschen im Publikum berühren lassen. Dass sie ein Stück von diesem Leben, das wir auf der Bühne darstellen, mit nach Hause nehmen."

Info: "Next to normal" wird vom 17. bis 19. Mai in der Arena Nova in Wiener Neustadt aufgeführt. Weitere Infos finden Sie hier.