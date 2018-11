BDSM: "Meinen Status als Sklavin zeige ich nicht mehr nach außen"

Die sexuellen Fantasien vom Spiel mit Macht und Ohnmacht waren eigentlich schon immer in meinem Kopf. Da ich in der Generation Internet aufgewachsen bin, fand ich schnell heraus, dass ich mit meiner Neigung für das, was das Akronym BDSM (siehe Glossar unten) umfasst, nicht alleine bin.

Ich hatte daher nie das Gefühl, gestört zu sein; meine Veranlagung war für mich immer eine normale Spielart von Sexualität und des Zusammenlebens. Als Jugendliche war es mir noch nicht möglich, meine Bedürfnisse auszuleben. Mein erster Freund konnte mit meinen sexuellen Vorlieben überhaupt nichts anfangen. Irgendwann konnte ich meinen Wunsch nach einem erfüllten Intimleben nicht länger hinten anstellen, was zum Ende der Beziehung führte. Nach der Trennung meldete ich mich auf einer einschlägigen Internetplattform an, um gezielt nach jemandem zu suchen, der meine Neigung teilt. Aus einer Bekanntschaft wurde schließlich eine langjährige Beziehung. Ich denke, wenn man mit seinen eigenen Wünschen im Reinen ist, zieht man auch Leute an, mit denen man sexuell auf einer Wellenlänge ist.