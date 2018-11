Nicht-monogam: "Es geht nicht ums Herumvögeln, sondern um Respekt"

Meine erste Beziehung war so eine klassisch monogame. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Idee davon, dass es andere Konzepte gibt. Bis ich mich vor zwei Jahren in einen Mann verliebt habe, der bereits eine Partnerin hatte. Er hat von Anfang an klargestellt, dass er nicht-monogam lebt. Ich finde nicht, dass das weniger anstrengend ist, aber es ist auf jeden Fall lohnend. Auch wenn ich mit dem Mann nicht mehr zusammen bin, war es für mich der Anstoß, mich stark mit mir auseinanderzusetzen und mein eigenes Handeln zu hinterfragen. Ich denke, ich gehe nun mit Menschen achtsamer in allen Lebenslagen um. Ich will auch meinen beiden Töchtern, die fünf und drei Jahre alt sind, etwas anderes vorleben. Sie wachsen in Strukturen auf, zu denen ich ihnen Alternativen aufzeigen möchte.