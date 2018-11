Erfahrungen im Swingerclub: "Es war gar nicht so toll"

Mit anderen Worten: Wir haben eine stabile Partnerschaft, eine Familie, wir sind vier Jahre zusammen, aber gleichzeitig möchten wir auch – nicht immer, aber gelegentlich – Abenteuer erleben und wir haben für uns beschlossen, dass der beste Weg darin liegt, diese Abenteuer gemeinsam zu erleben. Dadurch wächst auch die Liebe zueinander. Und wenn man es schafft, sich dabei nicht zu verletzen, wird die Nähe viel größer und das Vertrauen.

Wie schafft man es, nicht eifersüchtig zu werden?

Das Wichtigste ist, dass man ein gutes Gefühl für seinen eigenen Körper und seine eigenen Gefühle hat und eben auch für den Partner. Man muss sehr schnell begreifen, wenn es dem Partner schlecht geht – auch nonverbal, weil das in einer Situation, wo man zu dritt oder zu viert im Bett ist, sehr schwierig sein kann, wenn man kein Gefühl für den anderen hat und nicht merkt, ob es zu viel oder zu wenig wird.

Es ist auch ganz schwer Regeln aufzustellen, weil es tatsächlich von Situation zu Situation unterschiedlich ist. Es kann sein, dass es in einer Situation so passt, dass man bereit ist, ganz weit zu gehen und in anderen Situationen wird vielleicht eine einzelne Konversation dazu führen, dass man eifersüchtig wird. Es ist sehr sehr schwierig, das festzulegen und es ist in Wahrheit unmöglich, diese Dinge zu spüren, ohne dabei gelegentlich auch Schmerz zu spüren. Aber letztlich geht es um die Balance und darum, dass man möchte, dass man gegenseitig glücklich ist.

"Wir möchten gemeinsam mehr erleben"

Was für uns immer wichtiger geworden ist, je länger wir zusammen sind, ist, dass wir nach außen hin als gemeinsames Paar auftreten und dass wir auch immer ganz klar feststellen, wer unser Partner ist zu wem wir „gehören“. Gerade in diesen Konstellationen muss es immer klar sein: Es geht nicht darum, den einen aus der Beziehung rauszusprengen. Es ist klar, wir sind grundsätzlich mit unserer Beziehung zufrieden, wir möchten aber gemeinsam mehr erleben.

Schwierige Phasen

Schwieriger war es, als die Kinder klein waren. Jetzt, wo die Kinder älter sind, wird es wieder leichter. Es gibt einfach Phasen im Leben, wo die Sexualität nicht an erster Stelle steht und das muss man auch akzeptieren. Das bedeutet auch nicht, dass man langweilig geworden ist, gar nicht. Aber es ist nun mal in der Partnerschaft so, dass es wirklich gute und schlechte Zeiten gibt. Und in den schlechten Zeiten ist es auch schön zu sehen, dass man Nähe haben kann und für einander da sein kann, ohne dass die Sexualität im Vordergrund stehen muss.

Wie wird das im Alter?

Dann ist natürlich auch das Problem, wie geht es weiter, wenn wir älter werden? Diese Frage haben wir uns schon oft gestellt. Vor allem, wenn man Paare sieht, die 55- oder 60-Plus sind, ist schon die Frage, was wird dann sein. Ich denke, das ist ein fließender Prozess und die Dinge ändern sich, wenn man älter wird.

Die Zukunft würden wir uns wünschen, dass wir neue Kreise und neue Menschen entdecken. Im Moment sind wir in Bezug auf die Swingerclubs relativ ernüchtert. Ich denke nicht, dass es möglich ist, jemand wirklich tollen kennenzulernen, aber das wird die Zeit zeigen. Wir werden einfach weitersuchen und versuchen, uns weiterzuentwickeln. So gesehen, sind wir relativ optimistisch für unsere gemeinsame Zukunft.

- Alma und Christian