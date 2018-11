Offene Beziehung: Von der Tabuzone auf den Fernsehschirm

Ich glaube, du willst keinen Sex mit mir haben“, sagt Alan zu seiner Frau, und deren Schweigen lässt wenig Zweifel daran, dass er recht hat. Joy, passenderweise eine Paartherapeutin, liebt ihren Lehrer-Ehemann, das Haus in der Vorstadt, die drei gemeinsamen Kinder – nur die Erotik lässt nach all den Jahren zu wünschen übrig.

So weit, so gewöhnlich. Bemerkenswert ist jedoch der Weg, den das Ehepaar in der neuen Netflix-Serie „ Wanderlust“ ob der sexuellen Dauer-Flaute einschlägt: Statt einer Trennung einigen sie sich in einem ehrlichen Gespräch darauf, ihre Beziehung zu öffnen, also Sex mit anderen zu erlauben. Ein Experiment, das sich – man ahnt es bereits – nicht ganz komplikationsfrei gestaltet.

Binnen weniger Wochen avancierte die sechsteilige BBC-Produktion auf Netflix zum Überraschungserfolg, wohl auch, weil sie trotz pikanten Inhalts frei von Schmuddel- und Fremdschäm-Elementen bleibt, das heikle Thema offene Beziehung wird seriös und behutsam behandelt. „Wanderlust“ ist bereits die zweite Hit-Serie des Streamingportals, in der sich die Protagonisten an ein neues Beziehungsmodell wagen: „You Me Her“ (Du, Ich, Sie) erzählt in bis dato drei Staffeln, wie ein junges Ehepaar in eine romantische Dreierbeziehung rutscht. Zuerst treffen sich Jack und Emma mit Teilzeit-Escort-Girl Izzy „rein geschäftlich“ in der Hoffnung auf ein sexuelles Abenteuer, nach und nach entwickeln aber beide Gefühle für die hinreißende Studentin. Da verliert man schon mal den Überblick darüber, wer nun auf wen eifersüchtig sein soll. Oder wie Facebook sagen würde: Es ist kompliziert.