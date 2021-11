„Offene Beziehungen sind ein großer Trend“

Ich habe meinen Mann mit 23 kennengelernt. In meinen früheren Beziehungen war ich immer untreu, die sexuelle Anziehungskraft meiner Partner hat sich für mich schnell aufgelöst. Ich habe das Fremdgehen genossen und mich gleichzeitig schlecht gefühlt, dass ich meinen Partner anlügen muss. Meinem Mann ging es ähnlich. Als wir zusammenkamen, haben wir gesagt: Wir können unmöglich so tun, als wären wir für immer treu. Also haben wir die Flucht nach vorne angetreten. Die ersten zwei Jahre hatten wir gar keine Fremdkontakte, dann hat es sich langsam entwickelt.

Was sind die Voraussetzungen dafür, dass so ein Modell funktionieren kann?

Es braucht eine gute, stabile Beziehung, eine zerrüttete Partnerschaft wird man damit eher nicht retten können. Es braucht viel Ehrlichkeit, in erster Linie zu sich selbst. In offenen Beziehungen geht es nicht darum, immer zu machen, was man will. Man muss Grenzen immer wieder neu verhandeln und akzeptieren. Dazu kommt eine Leidensbereitschaft, denn das Ganze tut auch mal weh.