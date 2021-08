Warum plötzlich öffentlich über Sex im Alter geredet wird

Dennoch wird die ältere Zielgruppe auch vom wachsenden Markt für Sexspielzeug ignoriert, sagt Johanna Rief. Sie leitet die Abteilung „Sexual Empowerment“ bei WeVibe, einem Sextoy-Anbieter, der durch seine Paarvibratoren bekannt geworden ist. „In einer Umfrage haben wir herausgefunden, dass fast jeder Zweite davon ausgeht, dass die Lust auf Sex im Alter abnimmt. Dabei sind und bleiben wir unser Leben lang sexuelle Wesen. Mittlerweile sind 13 Prozent unserer Kunden älter als 55“, erzählt sie.

Um zu einer Entstigmatisierung beizutragen, startete WeVibe eine Kampagne, bei der Menschen über 60 mit Sexmythen aufräumen. „Mittlerweile ist es ein Vergnügen“, sagt etwa die 64-jährige Lesley in dem Video. „Früher war es etwas Ernstes, das man unbedingt richtig machen musste.“ Und Rory, 78, stellt klar: „Das ist Unsinn. Natürlich haben wir Sex.“

Tabuthema Sex

„Menschen, die in ihren 60ern oder älter sind, sind in einer Zeit aufgewachsen, in der die Themen Sex und Masturbation stark tabuisiert waren. Die Aufklärung in der Zeit ging selten über Fortpflanzung und Schwangerschaft hinaus“, sagt Rief. Nun würden Tabuthemen rund um Sex und Selbstbefriedigung langsam den Weg in die Mitte der Gesellschaft finden. „Unsere Hoffnung ist, dass sich dadurch auch ältere Menschen wohler fühlen, über ihre Gefühle und Lust zu sprechen.“

„And Just Like That“, wie die Fortsetzung von „Sex and the City“ heißen wird, begrüßt sie ebenfalls. „Es bleibt abzuwarten, ob und wie die körperlichen und sexuellen Veränderungen thematisiert werden. Das wäre jedenfalls ein wünschenswerter Bruch mit dem Status quo.“