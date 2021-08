Was Prinz Harry half, sein Trauma zu überwinden

Sie setzte zur Therapie EMDR ein. Das steht für „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“. Der Fachbegriff meint damit die Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung, die abwechselnd die rechte und linke Gehirnhälfte stimulieren sollen: Der Therapeut bewegt einen Finger von links nach rechts, der Klient folgt mit den Augen. Auch leichte Berührungen („Tapping“) oder vibrierende Pads (in den Händen gehalten) werden eingesetzt.

Zuvor erarbeitet man individuelle Schlüsselerlebnisse der früheren Erfahrungen, damit diese aktiviert und aus der jetzigen Perspektive neu verarbeitet werden können. Münker-Kramer: „Dem Gehirn wird nachhaltig klargemacht, dass die Erwachsene im Hier und Jetzt – im Gegensatz zum damaligen Kind – Handlungsfähigkeit besitzt.“

Verarbeiten

Die Arbeit über die Augenbewegungen helfe dem Gehirn oft besser und schneller, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Vor allem dann, wenn das Erleben und Verhalten nicht zu den aktuellen Ereignissen oder Auslösern passt. Münker-Kramer erklärt, was da passiert: „Normalerweise verfügt das Gehirn über einen inneren Mechanismus des Verdauens von emotional-mental-physiologischen Belastungen“, der in den REM-Schlafphasen im Traumschlaf stattfindet.

„Wenn zu große, zu schreckliche, mit diesem Mechanismus nicht einzuordnende Erlebnisse vorkommen, schafft das Gehirn das alleine nicht.“ Die Folge: Die natürliche Verarbeitung und Speicherung ist blockiert. Mit EMDR soll dies aufgelöst und in die persönliche Erfahrungswelt integriert werden. „Das Gehirn weiß, was es tut. Mein Job als Therapeutin ist, dem inneren System zu vermitteln: Es ist vorbei. Du bist nicht mehr in der belastenden Situation.“

Traumatherapie

Entwickelt wurde EMDR in den 1980er-Jahren von der US-Therapeutin Francine Shapiro. Die Methode gilt heute als anerkannte Technik innerhalb der Traumatherapie. Auch Studien belegten die Wirkung. Münker-Kramer und ihre Kollegin, die Psychiaterin Sylvia Wintersperger, gründeten die österreichische Fachgesellschaft 2003. „Man kann EMDR überall dort einsetzen, wo es stecken gebliebene, negative Selbstüberzeugungen gibt“, betont Wintersperger. Sie beschreibt EMDR als „eine strukturierte Technik, die als Instrument in verschiedenen Therapien eingesetzt werden kann“.

Aber es brauche genaue Vorarbeit. „Man erfasst, was der Patient im Hier und Jetzt empfindet.“ Man sucht den „schlimmsten Knoten der Belastung, emotional und körperlich“. In der Therapie wird mit negativen und positiven Sätzen sowie Assoziationen gearbeitet. „EMDR bietet einen Rahmen, die traumatischen Erfahrungen durchzuarbeiten.“ Deren Integration und Auflösung passiere immer dann, „wenn das durch eine psychotherapeutische Therapie gestärkte Ich der Gegenwart der Schreckenserfahrung standhält.“