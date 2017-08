Baseball: Kätzchen wird zum Star am Spielfeld

Am Mittwoch trafen die St. Louis Cardinals und die Kansas City Royals in St. Louis, Missouri, aufeinander. Der Star am Spielfeld des Busch Stadium war jedoch nicht einer der Baseball-Profis, sondern ein flauschiger Vierbeiner.

Die Katze tauchte an der Seite der Third Base auf und huschte übers Feld. Schließlich fasste sich Lucas Hackmann, Mitglied des Betreuerstabs der Cardinals, ein Herz und holte das Tier von Rasen. Dieses schien davon wenig begeistert und fuhr sogar die Krallen aus.

Im Netz wurden Ausschnitte der TV-Übertragung, die den tierischen Vorfall dokumentieren, schnell zum viralen Hit. Das Kätzchen bekam dabei den Spitznamen #RallyCat.

We are feline pretty good! Remember the last time we had a rally animal? #RallyCat pic.twitter.com/mzOAhelqLw — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 10. August 2017

Nach dem tierischen Intermezzo und einer kurzen Spielunterbrechung konnte die Partie der bedeutendsten Baseball-Liga der Welt wieder aufgenommen werden. Die St. Louis Cardinals siegten bei einem Endstand von 8:5.