"Ach hätt ich bloß...": Wozu ist das Wünschen wirklich gut?

Gesundheit und Frieden: Das ist, was sich der Durchschnittsösterreicher vom Leben und der Zukunft wünscht. Das Christkind darf aber dann schon ein bisserl Bargeld, Gutscheine und eine Reise auf den Gabentisch legen – sie führen die Hitliste der Weihnachtswünsche an. „Finger weg von Socken, Unterwäsche und allzu Teurem“, wird in einer Aussendung der Wirtschaftskammer gewarnt.

So oder so gilt: Irgendein Wunsch bleibt immer offen. Nach der Wunscherfüllung ist vor der Wunscherfüllung. Wenn ich doch nur … hätte, wäre, werde und bekäme. Das Leben ist eine lange Reihe von Wünschen. Vielleicht ist es deshalb modern geworden, das Universum zu bemühen. Optimiertes Wünschen geht heute so: Der Mensch übergibt seinen Wunsch an eine höhere Macht, wartet ab, trinkt Tee. Darin liegt eine der Tücken des Wunsches. In seiner Verkehrung zwingt er nicht zum Handeln – im Gegensatz zum Wollen.

„Das Wünschen kann sehr faul und passiv machen, Wünschen ist dezenter Illusionismus des Alltags“, sagte dazu die Psychoanalytikerin Brigitte Boothe, die ein Buch über die „Anatomie des Wunsches“ geschrieben hat. Sie ist überzeugt, dass Wünschen auch zum Nichtstun verführen kann. Doch sonst ist die Sache mit dem Wünschen schon etwas Schönes. Wer wünscht, fühlt Vorfreude. Und Sehnsucht. Wer wünscht, der träumt. Wünschen bedeutet außerdem, warten zu können. Was wäre das Weihnachtsfest ohne diesen Zustand der Vorfreude, diese Zeit kindlichen Er-Wartens?