Yung Hurn: Die ganze Zeit auf Instagram

Der Name Yung Hurn steht nicht im Reisepass des Twentysomethings. Er verrät sein Alter so wenig wie seinen wirklichen Namen. Die Liste an Pseudonymen und Formationen, unter denen er Musik veröffentlicht, variiert je nach Situation und Dichtheitsgrad – die bekanntesten sind K. Ronaldo und Love Hotel Band. Letztere veröffentlichte mit „Diamant“ (2017) einen lässigen L'amour-Hatscher.

Sein erstes, musikalisch ernst zu nehmendes Ausrufezeichen setzte Yung Hurn 2016 mit dem Song „Bianco“. Mehr als 11 Millionen Aufrufe auf YouTube später ist er so etwas wie das Aushängeschild der österreichischen Hip-Hop-Szene, die auch in Deutschland heftig gefeiert wird. Yung Hurn, der zwischen 1220 und Berlin hin- und herpendelt, ist Teil des an der Spree ansässigen Künstlerkollektivs Live From Earth. Das ist zugleich sein Management, das Anfragen zu Interviews, Pressematerial gekonnt ignoriert. Klassische Presse hat Yung Hurn auch nicht nötig, denn seine Vermarktungswege sind andere, befinden sich im Internet. Dort, wo die Social-Media-Kanäle täglich gefüllt werden wollen – mit Storys, neuen Videos und Fotos, die binnen Minuten Tausende Likes bekommen. Aktuell haben rund 269.000 Menschen seinen Instagram-Account abonniert. Dort liefert einem der mit einer Strizzifrisur und einem durchsichtigen Oberlippenbart ausgestattete Hurn Einblicke in sein – ähm – Gangsterleben.