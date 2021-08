Wo Kunst die Realität erweitert: Neue Projekte im öffentlichen Raum

Auch in Wien holen öffentliche Kunstprojekte Vergangenes und Verdrängtes in den Fokus: Das Duo Tracing Spaces, das bis 2022 auch das touristische Erlebnis entlang der Glockner-Hochalpenstraße mit zeitgenössischer Kunst kritisch begleitet (tracingspaces.net; ergänzende Ausstellung bis 29.8. im MMKK Klagenfurt), hat sich etwa daran gemacht, an den Standort der einstigen NS-Propagandaschau „Der ewige Jude“ am Wiener Nordwestbahnhof zu erinnern. Wo möglich, wird vor Ort der Verlauf der Ausstellung auf den Boden gepinselt.

Mit „Augmented Reality“ in Form von Tech-Gadgets hat all das reichlich wenig zu tun. Mit einem geschärften, informierten Blick auf die Realität aber jede Menge.