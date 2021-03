Die Notgalerie und die Bretter, die die Stadt bedeuten

„Ist es schwieriger, tausend Menschen ein kleines bisschen zu begeistern, oder eine Person zu finden, die sich einer Sache vollkommen hingibt?“ fragt Reinhold Zisser.

Der Künstler hat sich vor sechs Jahren einer Sache verschrieben: Aus einem alten Holzgebäude, einer ehemaligen Notkirche, machte er die „Notgalerie“. Rund 200 Kunstschaffende, sagt er, hatten seitdem in dem Gebäude, das zunächst am Ulanenweg in der Donaustadt und dann in der Seestadt Aspern bespielt wurde, ihren Auftritt – mit Ausstellungen, Performances, Lesungen. Ein Film, den Christoph Schwarz über das Projekt drehte, erhielt gar den Österreichischen Kurzfilmpreis.