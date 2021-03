Joseph Beuys: Der Erlöser aus dem Wäschekorb

Das zweite Wien-Kapitel der Schau zeichnet nach, wie Wien als Außenposten des Beuys-Universums auf dessen Zentrum zurückwirkte. Nicht nur, dass eine 1978 vom damaligen Rektor Oswald Oberhuber offerierte Professur an der „Angewandten“ in Deutschland für heftige Debatten sorgte: 1979 realisierte der Künstler auch den „Basisraum nasse Wäsche“ in Wien. Es war ein Seitenhieb auf das Museum moderner Kunst im barocken Palais Liechtenstein, von dem Beuys meinte, in dessen Räumen könne man nur nasse Wäsche aufhängen. Zugleich war das Werk Sinnbild für Beuys’ alchemistisches Weltbild, in dem sich alles ständig transformiert, Fett zur Seife und Schmutz zur Reinheit wird.

Als Beuys’ 1982 auf der Kunstschau documenta gestartete Aktion, in Kassel 7.000 Eichen zu pflanzen, nur schleppend anlief, blickte der Kunststar erneut nach Wien, wo er u. a. das heutige MuseumsQuartier zu bewalden gedachte. 1983 wurde er von Bruno Kreisky wie ein Staatsgast empfangen.