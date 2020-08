Kunst am Berg: Schöner geht’s nicht mehr

Unter dem Einfluss kritischer Theorien überwog aber bald die Angst der Kunstschaffenden, vor einen Wagen gespannt zu werden.

Auf Seite der Touristiker hoffte man dagegen auf Imagegewinne und ließ es oft an Geduld mangeln. So versandete etwa das Projekt „NockArt“, das der einstige mumok-Chef Edelbert Köb in Bad Kleinkirchheim/Kärnten etablieren wollte – übrig blieben bloß mit Logo markierte Ausruhebänke an Wanderrouten. Andere Kunstprojekte hatten just mit dem Vorwurf der „Eventisierung“ zu kämpfen – etwa Ai Weiweis Transfer eines Felsens aus China an die Dachsteinspitze 2010 oder der nie realisierte Vorschlag des Wiener Malers Rudi Holdhaus, die Glockner-Spitze zu vergolden (1997).

Zinganel setzt daher auf subtile Eingriffe, um dem touristischen Erleben vielleicht doch eine Ebene der Reflexion einzuziehen. „Sollten diese vermeintlichen Gegenbilder auf Akzeptanz treffen, können sie in den touristischen Kreislauf integriert werden – und ihn produktiv verändern“, erklärt er.