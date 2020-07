Oh wie schön ist die Wachau - in der Landesgalerie

Die „Entdeckung“ der Wachau setzt in dem von Kurator Wolfgang Krug gestalteten Parcours – der während der langen Laufzeit bis 6.3. 2022 mehrfach variiert wird – 1837 ein: Ab da legten Dampfschiffe der Linie Wien-Linz in Melk und Stein an. Landschaftsmaler brachten den Sehnsuchtsort in die Wohnzimmer der Stadt, durch die Bahnverbindung Wien-Krems sprang der Tourismus in den 1870er Jahren dann richtig an. Wachau-Motive waren am Markt beliebt, Kurator Krug hebt die Schule von Eduard Peithner von Lichtenfels (1833 – 1913) besonders hervor.