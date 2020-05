Wiener Philharmoniker: "Fast unmöglich, sich am Pult anzustecken“

Das Resümee insgesamt: „Eine Ausdehnung der Ausatemluft eines Künstlers von mehr als rund 80 Zentimeter ist daher nicht zu erwarten.“

Sind die Philharmoniker also keine Virenschleuder? „Interessanterweise fast nicht“, sagt Froschauer.

Wozu das Ganze? Ein Teil der Kulturöffnung sind die Sicherheitsvorkehrungen gegen neue Infektionen, beim Publikum und bei den Ausübenden. Große Orchesterbesetzungen gelten da auf den ersten Blick als problematisch: Vermehrter Ausstoß von Atemluft soll, so denkt man, die Ansteckungsgefahr erhöhen. Es gibt daher Überlegungen, die Musikeranzahl zu reduzieren, den Abstand zu vergrößern oder Plexiglastrennwände im Graben zu errichten.

Für das Orchester kommt dies nicht in Frage. „Wir sind die Wiener Philharmoniker“, sagt Froschauer. „Wir definieren uns durch außergewöhnliche Leistungen. Die werden für uns sehr schwer, wenn jeder in einer Plastikkajüte sitzt.“ Die Daten aus dem Aerosoltest sollen nun belegen, dass Auftritte in künstlerisch akzeptabler Form möglich sind. „Wir sind weltweit berühmt für unsere Art zu spielen“, sagt auch Philharmoniker-Geschäftsführer Michael Bladerer. „ Real Madrid wird auch nicht sagen: Wir verzichten auf den Bodycheck und halten Abstand. Wenn sie spielen, müssen sie so spielen wie immer.“