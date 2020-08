Wiener Festwochen: Neuvermessung des Seins

„Vielen Dank, dass Sie hier sind! Es ist so wichtig, dass sie gekommen sind!“ Fast unter Tränen dankte Anne Teresa De Keersmaeker dem frenetisch jubelnden Publikum am Ende ihres furiosen Solos zu Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ in der Halle E des Museumsquartiers allen Besuchern für ihre Anwesenheit.

Und um das Sein, das Da-Sein, das nicht Nicht-Mehr-Dasein geht es auch in der neuen Arbeit der inzwischen 60-jährigen belgischen Starchoreografin und Tanzikone, mit der die Wiener Festwochen 2020 nun doch noch eröffnet wurden.