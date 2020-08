Choreografin De Keersmaeker: "Wendepunkt der Menschheit“

Weniger gut geht es der Künstlerin, wenn sie an die Zukunft, auch an jene ihrer Compagnie Rosas denkt. „Ich bin seit 50 Jahren Tänzerin, ich feiere also meine Goldene Hochzeit mit dem Tanz“, so die 60-jährige Tanztheaterpionierin. Und: „Ich bin nicht mehr dieselbe, die ich noch vor ein paar Jahren war. Ich möchte meine Erfahrungen auch an die nächsten Generationen weitergeben, daher arbeite ich an vielen Rekreationen von Rosas-Klassikern. Aber das ist in Zeiten einer Pandemie sehr schwer.“