Wiener Festwochen 2020: Von Bach getanzt bis Metal Crossover

Feiern, Tanzen, Nachdenken

„Farm Fatale“ (30. 8. - 2. 9.) des französischen Künstlers Philippe Quesne spielt in einer posthumanen Zukunft – fünf Vogelscheuchen führen das Publikum durch einen magischen Theaterabend. In Marlene Monteiro Freitas‘ „Mal – Embriaguez Divina“ (3. 9.–6. 9.) geht es um das Böse, das Übel und das Schlechte. Die Verbindung von Detailgenauigkeit und Opulenz machen ihre Arbeiten, wie schon „Bacantes – Prelúdio para uma Purga“ 2019 gezeigt hat, zu flirrenden Hochdruck-Abenteuern!

Ein besonderes Zusammenspiel von Musik und Bewegung verspricht Boris Nikitins „24 Bilder pro Sekunde“ (7.–9. 9.). Das renommierte Kukuruz Quartett liefert mit Kompositionen des 20. Jahrhunderts Impulse zum Thema Verwundbarkeit.

Außerdem im Programm: Nikitins „Versuch über das Sterben“ (10. 9). „Last Time, This Time, Next Time“ (12. 9.) ist eine Einladung zum Zusammenkommen, zum Feiern, Tanzen, Nachdenken und Diskutieren – ein ganzer Tag an der Neuen Donau mit Performances, Workshops, Talks und Musik.

Konzertabende

Musik gibt es auch in Form zweier Konzertabende zu erleben: Ensemble Modern präsentiert Bernhard Ganders „Oozing Earth“; die Metalgroup Gravetemple vervollständigt den Abend (13. 9.). Und der Synthesizer-Komposition „Chry-ptus“, ein Frühwerk der französischen Komponistin Éliane Radigue, wird ihre aktuellste Arbeit für Orchester Occam „Ocean II“ (19. 9.) gegenüber gestellt.

„Ultraworld“ (25. und 26. 9.) ist ein Spiel mit Realität und Virtualität, in dem die Logik von Zeit und Raum, von Figur und Handlung aussetzt. Im Science-Fiction-Setting des bildenden Künstlers Markus Selg inszeniert Susanne Kennedy eine zukunftsweisende Vision. Die Videoinstallation „No Man II“ des bildenden Künstlers Ho Tzu Nyen ist ein geisterhafter Chor aus Menschen, Tieren, Hybriden und Cyborgs – zu sehen in der Kärntnertorpassage am Karlsplatz (bis 30. 9.).

Weitere Infos: www.festwochen.at