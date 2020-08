Live dabei und doch zu Hause: Zukunftsmarkt Klassik-Streams

Oder von einer Steilküste an der Côte d'Azur, wie zuletzt der Tenor Roberto Alagna und seine Ehefrau, die Sopranistin Aleksandra Kurzak, die ein „Best-of“ aus italienischen und französischen Opern zur Begleitung eines Streichquintetts gesungen haben.

Mit umgerechnet 21 Euro war man via Homepage von „Met Stars Live in Concert“ der New Yorker Metropolitan Opera dabei. Während Intendant Peter Gelb an den bislang angekündigten Wiedereröffnungstermin der Met am 31. Dezember nicht mehr glaubt, scheint der virtuelle Ersatz zu funktionieren.

Mehr als 40.000 Besucher lösten ein Ticket für das erste Konzert von „Met Stars live in Concert“ mit Jonas Kaufmann und Arien zu Klavierbegleitung aus dem Bibliothekssaal im oberbayerischen Polling.

Alagna und Kurzak hatten live immerhin 10.000 zahlende Kunden. In den zwölf Tagen, in denen das Konzert online bleibt, werden es nach Schätzungen der Met nochmal so viele werden.

Auch das Deutsche-Grammophon-Plattenlabel bietet seit Ende Juni online auf der Plattform „DG Premium“ jetzt auch unter dem Motto „DG Stage – The Classical Concert Hall“ kostenpflichtige Konzertstreams an (Tickets je nach Format und Produktion 4,90 bis 12,90 €).

Und da laufen noch bis 29. August – nach Absage aller Live-Vorstellungen heuer wegen der Pandemie – die ersten virtuellen Bayreuther Festspiele.