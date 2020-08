Bregenzer "Festtage" zu zwei Drittel ausgelastet

Die acht Tage währenden „Festtage im Festspielhaus“ der Bregenzer Festspiele sind am Samstagabend mit stehenden Ovationen zu Ende gegangen. Das hat das Festival in einer Bilanz am Sonntag berichtet. Von den rund 5.800 aufgelegten Tickets wurden 3.422 verkauft, das entspricht einer Auslastung von etwa 60 Prozent. Das Covid-Hygienekonzept habe sich bestens bewährt, wurde betont.

Nach der Corona-bedingten Absage der traditionellen Bregenzer Festspiele im Mai wollten die Verantwortlichen mit den „Festtagen im Festspielhaus“ ein „starkes künstlerisches Zeichen“ setzen. Den Höhepunkt der „Festtage“ bildete die Uraufführung des Musiktheater-Auftragwerks „Impresario Dotcom“, auch wenn für die beiden Aufführungen mit 601 Besuchern nicht einmal die Hälfte (46 Prozent) der zur Verfügung stehenden Tickets verkauft wurde.