Volle Konzertsäle? Kontroverse um Empfehlungen von Berliner Wissenschaftern

"Nicht abgestimmt"

Der Vorstand des Universitätskliniken-Verbunds, an dem auch der prominente Virologe Christian Drosten arbeitet, distanzierte sich allerdings via Twitter von dem relativ freizügig gehaltenen Empfehlungskatalog. Bei diesem handle es sich um "ein nicht abgestimmtes Papier", es gebe nicht den Standpunkt des Vorstandes wieder, hieß es. "Der Entwurf berücksichtigt nicht die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Risiken. Das Papier ist daher nicht als Handlungsvorschlag, sondern als Grundlage einer weiteren kritischen Diskussion im Rahmen der Berliner Teststrategie zu betrachten", heißt es in der Stellungnahme.

Stefan Willich, einer der Autoren des Papiers, bekräftigte gegenüber der ARD jedoch, dass gegenwärtige Entwicklungen (in Deutschland) durchaus in die Empfehlungen eingeschlossen wurden. Allerdings findet sich der Vermerk, dass weitere epidemiologische Entwicklungen und Forschungsergebnisse zu berücksichtigen seien, auch auf dem Schreiben selbst. "Wir sind auch nicht blauäugig und glauben auch nicht, dass das von heute auf morgen umgesetzt werden sollte", sagte Willich im ARD-Gespräch. "Wir denken aber, dass das in einem überschaubaren Zeitraum das Ziel sein sollte."