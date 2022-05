Wiener Festwochen: Mühsame Materialsammlung zum Thema Glocke

Der bunte, dennoch fahle Abend, inspiriert vom Buch „Die Sprache der Glocken. Ländliche Gefühlskultur und symbolische Ordnung im Frankreich des 19. Jahrhunderts“, ist eine lose Materialsammlung, dargebracht als schleppende Revue mit Dada-Elementen, Jam-Session-Attitüde, Kabarett-Einlagen und weihevollen Reminiszenzen.

Auf der nebelverhangenen Bühne baumeln an Seilen neun verschieden große Kirchenglocken – und mit ihnen wird als Prolog die minimalistische Komposition „9 Bells“ von Robert Schwarz zu Gehör gebracht. Danach treten Sophia Löffler und Til Schindler zusammen mit Damian Rebgetz in modernen Kutten (von Veronika Schneider) auf: Sie wärmen sich mit Hanteltraining für den Einsatz als Glöckner auf – in Zeiten der Wokeness „Glöcknani“ genannt.

Sie plaudern, imaginieren den Zustand in einem Dorf vor der Revolution, musizieren mit den Mitgliedern des Studio Dan und so weiter. Der Erkenntnisgewinn hält sich in Grenzen. Nach etwa eindreiviertel Stunden (manche sind gegangen) stellt Raihana Saeed die Frage: „Warum reden wir so viel über Glocken?“ Mit ihrer Band Session in her room darf sie dann drei Nummern singen. Im Gegensatz zur Performance war das Mini-Konzert wirklich gut.