"Ring des Nibelungen" bei den Festwochen: „Wagner war Rassist, Antisemit, Sexist“

Doch würde es Rüping auch reizen, den „Ring“ für die Opernbühne zu inszenieren? „Nein! Mit Wagner bin ich fertig. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Anfragen für Opernregie bekommen, aber bis dato alle abgelehnt. Ich denke, mit unserem ,Ring‘-Orchester – so nennen wir es – ist das für mich abgearbeitet. Aber ich habe mich von der Bayerischen Staatsoper zu einem Projekt überreden lassen. Wir werden Claudio Monteverdis Oper „Il ritorno d' Ulisse in patria“ in München neu befragen.“

Denn: „Es gibt in der Kultur ein paar immer wieder gespielte Säulenheilige wie Wagner, Shakespeare, Nestroy, Schnitzler. Ich finde, die darf man auf ihre heutige Relevanz abklopfen. Man muss sie nicht ausreißen. Aber vielleicht ist es gut, Traditionen über Bord zu werfen.“