Die Produktion "Der Sturm" am Landestheater Niederösterreich war zwar ein wenig überverkauft. Wer aber nicht einen "visionären Weltentwurf", sondern eine interessante Nachdenkvorlage über Theater, Künstliche Intelligenz und Macht sucht, der wird hier fündig. Am Samstag (29. März 2025) gibt es die nächste Aufführung, Tickets sind erhältlich.

Hier nun also verschlägt es Hexensohn, König, den Prinzen und das andere eigentümliche Personal in ein digital abgewickeltes Sozialexperiment: Was heißt Macht eigentlich, was ist beherrschbar am Menschen, an der Natur und an der KI – diese angesichts der heutigen Informations- und kommenden Klimakriege doch nicht ganz unwichtige Frage exerziert Prospero (Michael Scherff) mit einem allsehenden Gottesauge auf seinem Umhang hier durch.