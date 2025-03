Baron ohne „Zigeuner": Beliebte Strauss-Operette ohne "alten Rassismus" neu erzählt

An mögliche Kritik an dieser Umdeutung von eventuell auf dem Original beharrenden Strauss-Fans denke er nicht: „Die Vorlage ist nicht heilig. Kritik an dem ursprünglichen Werk ist überfällig. Die Husarentänze zum Beispiel erscheinen mir wirklich makaber, nahezu grotesk, von den Frauenfiguren und dem Umgang mit ihnen ganz zu schweigen. Aber: Ich habe nicht alles überschrieben, tatsächlich stehen sich in meiner Bearbeitung sehr oft alte und neue Texte gegenüber, gerade bei den Gesangstexten, so erscheinen beide Ebenen klarer: alt und neu.“

Er versetzt die Handlung in eine unwirtliche Sumpflandschaft am Rand der Welt. Dort sind die „Stahlnomaden“ ansässig, laut Ankündigung „Ausgestoßene, Marginalisierte der Gesellschaft“ – „ein überschwemmter, fast rechtsfreier Raum, in dem Außenseiter versuchen, ihr Glück zu machen, aber Gesetz, Ordnung, Staatsgewalt erscheinen in vollkommen willkürlicher Form“, erklärt der deutsche Schriftsteller. Da „mag ein dystopischer Eindruck entstehen – aber tatsächlich ist viel von dem in der Vorlage schon angelegt.“