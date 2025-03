Staatsoper NEST: Psychedelische Reise in das Universum der Fantasie

Mehr als ein halbes Jahrhundert später macht sich die türkische Rockmusikerin Gaye Su Akyol, 1985 in Istanbul geboren, mit drei Passagieren auf eine ähnliche Reise: In „Consistent Fantasy Is Reality“ spielt sie die coole Fahrerin eines Kleinbusses, der unvermutet abhebt und – vorbei an Neptun, Uranus und Krypton – unsanft auf einem fremden Planeten landet. Dort blüht (noch) die Fantasie – zumindest in der aufwendigen Koproduktion der Komischen Oper Berlin mit der Wiener Staatsoper, die am Freitag im NEST umjubelte Premiere hatte.